Pozlilo joj nakon konzumacije droge, a onda su je iznijeli pred ulaz zgrade. Žena je preminula

Zagrebačka policija prijavila je 38-godišnjaka koji je prošlog četvrtka u Novom Zagrebu dao drogu 39-godišnjakinji kojoj je pozlilo nakon konzumacije te 47-godišnjaka koji je ženu u besvjesnom stanju iznio pred zgradu, gdje je preminula.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), 38-godišnjak se sumnjiči za omogućavanje trošenja droge, a 47-godišnjak za pomaganje nakon počinjenja kaznenog djela.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 38-godišnjak 5. studenoga oko 18 sati u svoj stan pustio svoju 39-godišnju poznanicu kako bi konzumirala drogu.

Nakon što joj je pozlilo zbog konzumacije zasad neutvrđene vrste i količine droge, 38-godišnjak je oko 23 sata u stan pozvao 47-godišnjeg prijatelja. Nedugo zatim, u 23.22, obojica su izašla iz stana, pri čemu je 47-godišnjak, u namjeri da prikrije stvarno mjesto događaja, iznio 39-godišnjakinju u besvjesnom stanju i položio je ispred ulaza u zgradu.

Za to je vrijeme 38-godišnjak pozvao hitnu medicinsku pomoć, čiji su djelatnici po dolasku, nakon neuspješne reanimacije, konstatirali njezinu smrt. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu.

Prema Kaznenom zakonu, omogućavanje trošenja droge kažnjava se zatvorom u trajanju od šest mjeseci do pet godina, a ista kazna je propisana i za pomaganje nakon počinjenja kaznenog djela.