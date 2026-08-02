Poziv u pomoć stigao iza 2 sata: HGSS spasio muškarca na Mosoru

U nedjelju u 2:30 sati, putem Županijskog centra 112, na dežurni telefon HGSS Stanice Split zaprimljena je dojava o muškarcu koji se nalazio na sjevernoj strani Mosora s ozljedom noge, zbog koje nije bio u mogućnosti samostalno nastaviti kretanje.

Na teren je odmah krenulo osam pripadnika HGSS Stanice Split. Po dolasku do unesrećenog spašavatelji su izvršili pregled, imobilizirali ozlijeđenu nogu te ga, uz pomoć nosiljke, sigurno transportirali do najbliže prometnice.

Na cesti je unesrećenog preuzeo tim hitne medicinske pomoći radi daljnje medicinske obrade.

Akcija je uspješno završena povratkom svih sudionika akcije u stanicu.