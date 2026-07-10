Poziv na predstavljanje projekta Mosaic of LIFE i sastanak suradničkog vijeća

Udruga Biom i Javna ustanova Nacionalni park Krka pozivaju sve zainteresirane sa šireg područja, a posebno stočare koji se bave ekstenzivnom ispašom, na informativni sastanak na kojem će biti predstavljen projekt Mosaic of LIFE te mogućnosti suradnje.

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Suradničko vijeće zamišljeno je u vidu povremenih neformalnih sastanaka na kojima projektni tim sa zainteresiranom lokalnom zajednicom redovito razmjenjuje informacije o provedbi projekta, prikuplja iskustva i savjete te se konzultira o provedbi aktivnosti na terenu.

Kroz projekt Mosaic of LIFE provodit će se aktivnosti obnove na najmanje 560 hektara travnjaka (uklanjanje nepoželjnog grmlja) te raditi na poboljšanju upravljanja na dodatnih 1.020 ha travnjaka. Obnova staništa obuhvaća mehaničko uklanjanje drvenaste vegetacije, kontrolirano paljenje pod stručnim nadzorom vatrogasaca te, što je najvažnije, promicanje tradicionalnih praksi ispaše, jer upravo je blago koje je stoljećima paslo oblikovalo i održavalo ovaj jedinstveni krajolik.

Projektom želimo pokazati kako očuvanje prirode može biti u ravnoteži s ljudskim aktivnostima. Tradicionalna ispaša, koja je stoljećima oblikovala ovaj krajolik, sada postaje alat njegove obnove i očuvanja. Cilj je uključiti i lokalne stočare, pčelare, poljoprivrednike, šumare, lovce, vatrogasce, planinare, javne institucije i ostalu zainteresiranu javnost, potičući suradnju i osiguravajući kontinuitet aktivnosti obnove i nakon završetka projekta.

Na ovim sastancima predstavit će se planirane aktivnosti projekta, a poseban naglasak bit će na razgovoru o načinima na koji se lokalni stočari mogu uključiti u provedbu projektnih aktivnosti.

Sastanak suradničkog vijeća peti je u nizu od početka projekta, a provedba istih planira se i u budućnosti s ostalim dionicima te u drugim mjestima provedbe projekta.