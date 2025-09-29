Poziv na online dijalog: Postavljanje klima uređaja – nova pravila, gradska ograničenja i praktična rješenja

Postavljanje klima uređaja postalo je složeniji proces nakon donošenja novog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Vlasnici stanova u višestambenim zgradama, kao i vlasnici obiteljskih kuća, suočavaju se s nizom pravila, komunalnih propisa i tehničkih zahtjeva, posebno ako žive u starim gradskim jezgrama koje su pod kulturnom zaštitom.

Novi zakon jasno zabranjuje postavljanje vanjskih jedinica klima uređaja na stambenim zgradama na pročeljima vidljivim s ulice, propisuje prekršajne sankcije za vlasnike i izvođače, te uvodi šest koraka postupka za ugradnju. Obiteljske kuće imaju drugačija pravila od višestambenih zgrada, a svaki grad može dodatno regulirati uvjete kroz odluke o komunalnom redu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako biste na vrijeme saznali što točno smijete, koje papire trebate i kako izbjeći kazne, pozivamo vas na besplatni online dijalog u srijedu, 15.10. u 11:00 h koji organiziraju Udruge Pokret Otoka i ePokret uz programsku podršku ZGRADOnačelnik.hr-a.

O postupku za dobivanje dozvola, potrebnoj dokumentaciji, zamjeni dotrajalih uređaja i praktičnim savjetima za izbjegavanje problema s dozvolama razgovarat će:

Lorella Limoncin Toth, pov. umj., pročelnica Konzervatorskog odjela u Puli za područje Istarske županije, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture RH

Tin Bašić, savjetnik, ZGRADOnačelnik.hr i predstavnik suvlasnika jedne zagrebačke zgrade

i predstavnik suvlasnika jedne zagrebačke zgrade Ita Pavičić, viša savjetnica za prostorno uređenje grada Hvara

Sudionici će nakon webinara imati jasnije informacije o mogućnostima ugradnje ili zamjene klima uređaja. Moći će samostalno pripremiti potrebne papire i izbjeći birokratske zamke.

Prijava putem linka za registraciju

Dolazak je besplatan uz prethodnu prijavu putem navedene online prijavnice.

Prijave se zaprimaju do ponedjeljka, 13.10. do kraja dana.

Prijavljeni će link za Zoom zaprimiti u utorak, 14. listopada do kraja dana pa molimo da redovito pregledavate vašu poštu (kao i onu neželjenju, za promocije i sl.).

pa molimo da redovito pregledavate vašu poštu (kao i onu neželjenju, za promocije i sl.). Više informacija i program pronađite na stranicama Pokreta otoka te ETO platforme i ZGRADOnačelnik.hr-a

Dijalog je dio projekta "ETO Renew: Obnova i Energetska Tranzicija Otoka", koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Primorsko-goranske županije, Općine Pašman, Grada Malog Lošinja, Grada Cresa, Općine Postira i Općine Lumbarda, LAG 5, Maslina Resort-a te uz podršku brojnih partnera iz cijele Hrvatske.