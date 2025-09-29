Poziv na online dijalog: Postavljanje klima uređaja – nova pravila, gradska ograničenja i praktična rješenja

Postavljanje klima uređaja postalo je složeniji proces nakon donošenja novog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Vlasnici stanova u višestambenim zgradama, kao i vlasnici obiteljskih kuća, suočavaju se s nizom pravila, komunalnih propisa i tehničkih zahtjeva, posebno ako žive u starim gradskim jezgrama koje su pod kulturnom zaštitom.
Novi zakon jasno zabranjuje postavljanje vanjskih jedinica klima uređaja na stambenim zgradama na pročeljima vidljivim s ulice, propisuje prekršajne sankcije za vlasnike i izvođače, te uvodi šest koraka postupka za ugradnju. Obiteljske kuće imaju drugačija pravila od višestambenih zgrada, a svaki grad može dodatno regulirati uvjete kroz odluke o komunalnom redu.
Kako biste na vrijeme saznali što točno smijete, koje papire trebate i kako izbjeći kazne, pozivamo vas na besplatni online dijalog u srijedu, 15.10. u 11:00 h koji organiziraju Udruge Pokret Otoka i ePokret uz programsku podršku ZGRADOnačelnik.hr-a.
O postupku za dobivanje dozvola, potrebnoj dokumentaciji, zamjeni dotrajalih uređaja i praktičnim savjetima za izbjegavanje problema s dozvolama razgovarat će:
- Lorella Limoncin Toth, pov. umj., pročelnica Konzervatorskog odjela u Puli za područje Istarske županije, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture RH
- Tin Bašić, savjetnik, ZGRADOnačelnik.hr i predstavnik suvlasnika jedne zagrebačke zgrade
- Ita Pavičić, viša savjetnica za prostorno uređenje grada Hvara
Sudionici će nakon webinara imati jasnije informacije o mogućnostima ugradnje ili zamjene klima uređaja. Moći će samostalno pripremiti potrebne papire i izbjeći birokratske zamke.
Prijava putem linka za registraciju
- Dolazak je besplatan uz prethodnu prijavu putem navedene online prijavnice.
- Prijave se zaprimaju do ponedjeljka, 13.10. do kraja dana.
- Prijavljeni će link za Zoom zaprimiti u utorak, 14. listopada do kraja dana pa molimo da redovito pregledavate vašu poštu (kao i onu neželjenju, za promocije i sl.).
- Više informacija i program pronađite na stranicama Pokreta otoka te ETO platforme i ZGRADOnačelnik.hr-a
Dijalog je dio projekta "ETO Renew: Obnova i Energetska Tranzicija Otoka", koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Primorsko-goranske županije, Općine Pašman, Grada Malog Lošinja, Grada Cresa, Općine Postira i Općine Lumbarda, LAG 5, Maslina Resort-a te uz podršku brojnih partnera iz cijele Hrvatske.