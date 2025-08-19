Poziv na besplatnu STEM radionicu: Kako nastaju morske struje i što nam donose klimatske promjene u Jadranskom moru?

Udruga Eureka iz Splita poziva djecu osnovnoškolskog uzrasta na interaktivnu STEM radionicu "Kako nastaju morske struje i što nam donose klimatske promjene u Jadranskom moru?", sufinanciranu sredstvima Europske unije iz ESF+ fonda, koja se provodi u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: Obrazovanje, Napredak i Kreativnost.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na radionici će djeca na jednostavan i zanimljiv način upoznati:

Kako i zašto nastaju morske struje – što ih pokreće i kako utječu na klimu

Ulogu saliniteta i gustoće morske vode u formiranju morskih slojeva

Način na koji klimatske promjene mijenjaju svojstva mora i utječu na Jadran

U sklopu praktičnog dijela radionice, djeca će izvoditi pokuse s otopinama različite gustoće i temperature kako bi vizualno doživjela nastanak slojeva i dinamiku morskih struja.

Termini održavanja:

Četvrtak, 21. kolovoza 2025. | 09:15 – 10:00

Četvrtak, 21. kolovoza 2025. | 10:15 – 11:00

Lokacija: Vrančićeva 1, 21000 Split

Broj mjesta je ograničen, sudjelovanje je besplatno, a prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta.

Napomena: Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave - prednost imaju najbrži prijavitelji, sukladno kriterijima definiranim projektom.

Prijavite svoje dijete putem prijavnog obrasca na sljedećoj poveznici: Prijavni obrazac. Za sva pitanja i nedoumice obratite se putem e-maila: info@eureka.hr.

Projekt "SVJETIONIK - STEM Vještine za Jačanje Edukacijskih i Tehnoloških Inovacija: Obrazovanje, Napredak i Kreativnost" provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka iz Splita, s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu edukativnih STEM aktivnosti usmjerenih na održivi razvoj, zaštitu okoliša i osvješćivanje o klimatskim promjenama. Projekt se provodi u suradnji s Prirodoslovno - matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. gimnazijom Split, Osnovnom školom Kamen-Šine, Osnovnom školom Žrnovnica, Osnovnom školom Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 eura, od čega je 85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt se provodi u okviru Programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.", temeljem Poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a".