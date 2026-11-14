Pozati glazbenik žestoko napao umjetnu inteligenciju: "Ovo je konačno poniženje koje uništava dušu glazbe!"

Legendarni australski glazbenik Nick Cave ponovno je oštro kritizirao umjetnu inteligenciju, posebno alate koji omogućuju automatsko stvaranje pjesama. Smatra da takva tehnologija ne ugrožava samo budućnost glazbene industrije nego i samu bit umjetničkog stvaranja, jer iz procesa nastanka umjetnosti postupno uklanja čovjeka.

Nick Cave, 69-godišnji kantautor poznat po beskompromisnim stavovima o umjetnosti, kreativnosti i ljudskom iskustvu, ponovno je otvorio raspravu o utjecaju umjetne inteligencije na glazbu.

U novoj objavi na svojoj internetskoj stranici The Red Hand Files izrazio je duboku zabrinutost zbog sve popularnijih platformi koje korisnicima omogućuju generiranje glazbe bez tradicionalnog skladanja, pisanja tekstova ili izvođenja.

Kako prenosi britanski The Independent, Cave smatra da se iza tehnološkog napretka krije ozbiljna opasnost za ljudsku kreativnost.

„Izruguju samo stvaranje i čine čovječanstvo nepotrebnim”

Australski glazbenik nije birao riječi opisujući ono što vidi kao posljedice automatiziranog stvaranja glazbe.

– Platforme za generiranje pjesama, po mom sudu, pokazatelji su demonskog potencijala ove tehnologije u nastajanju – potencijala da isprazni ljudsko djelovanje i prekine našu vezu s božanskim – napisao je Cave.

Prema njegovu mišljenju, problem nije samo u tome što računalo može proizvesti pjesmu za nekoliko sekundi. Mnogo ga više zabrinjava mogućnost da se umjetnost počne promatrati isključivo kao gotov proizvod, odvojen od ljudskog iskustva koje mu daje značenje.

– One izruguju samo stvaranje, čineći čovječanstvo nepotrebnim; uzimaju plodove ljudskog nastojanja i svode ih na puke proizvode. To je, možda, naše posljednje, po dušu najrazornije poniženje – poručio je.

Cave se i ranije sukobio s ChatGPT-jem

Ovo nije prvi put da je frontmen sastava Nick Cave and the Bad Seeds javno kritizirao umjetnu inteligenciju.

Ranije je, reagirajući na mogućnost da ChatGPT piše tekstove pjesama, tom alatu poručio da se makne od pisanja glazbe, koristeći pritom znatno oštriji izraz.

Njegov stav proizlazi iz uvjerenja da umjetničko djelo nije samo rezultat tehničkog postupka nego i odraz osobnosti, iskustava, osjećaja i unutarnjih sukoba autora.

Upravo zato smatra da umjetna inteligencija otvara pitanje koje nadilazi glazbenu industriju: što se događa s umjetnošću kada za njezin nastanak više nije potreban umjetnik?

„Umjetnost i umjetnik nerazdvojni su poput valova i mora”

Cave je u svojem osvrtu naglasio kako je oduvijek vjerovao da se umjetničko djelo ne može u potpunosti odvojiti od osobe koja ga je stvorila.

– Ne možemo odvojiti umjetnost od umjetnika; oni su nerazdvojni, baš kao što su valovi nerazdvojni od mora iz kojeg izranjaju – napisao je.

Međutim, smatra da su generatori glazbe upravo tu pretpostavku doveli u pitanje.

– Pojavom platformi za generiranje pjesama, to je složeno pitanje dobilo sasvim novu dimenziju. Napokon je umjetnika moguće odvojiti od umjetnosti – upozorio je.

Za Cavea je to zabrinjavajući razvoj događaja jer umjetnik, sa svim svojim nedostacima i proturječjima, predstavlja neizostavan dio kreativnog procesa.

„Umjetnika se sada može jednostavno izbaciti iz jednadžbe”

U jednom od najoštrijih dijelova svojeg osvrta Cave je opisao kako umjetna inteligencija omogućuje da se čovjek potpuno ukloni iz procesa stvaranja.

Umjetnika, kojega opisuje kao nesavršeno, kaotično, slomljeno, ali i radosno biće, sada je moguće tretirati kao nepotreban dio sustava.

Posebno je kritizirao mogućnost da tehnologija postane sredstvo kojim će se društvo riješiti umjetnika čiji su stavovi, ponašanje ili osobnosti nekome neprihvatljivi.

Prema njegovu mišljenju, oni koji žele svijet bez problematičnih umjetnika u takvim bi platformama mogli vidjeti ostvarenje svojih ciljeva.

Cave pritom ne tvrdi da zna kakva će biti konačna uloga umjetne inteligencije u budućnosti čovječanstva. Priznaje da nije siguran hoće li ta tehnologija donijeti velike koristi, ozbiljne posljedice ili kombinaciju jednoga i drugoga. No kada je riječ o umjetnosti, njegov je stav jasan.