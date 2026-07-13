Požarište na Korčuli i dalje pod nadzorom: Sutra na terenu 70 vatrogasaca i protupožarni zrakoplovi

Požarište na području Općine Blato i dalje je stabilno, no vatrogasne i ostale žurne službe ostaju na terenu kako bi spriječile moguće ponovno aktiviranje požara.

Kako je izvijestila Općina Blato, tijekom dana u gašenju i sanaciji opožarenog područja sudjelovala su tri kanadera, pružajući potporu vatrogascima na najzahtjevnijim dijelovima terena.

Za sutra je predviđen angažman 70 vatrogasaca. Prema odluci glavnog županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, u jutarnjim satima u sanaciji će sudjelovati zrakoplov Air Tractor, dok je u poslijepodnevnim satima, ovisno o razvoju situacije, planirano djelovanje kanadera.

Iz Općine Blato pozvali su vozače na dodatan oprez prilikom prolaska državnom cestom D118 i ostalim prometnicama uz opožarena područja te ih zamolili da prilagode brzinu uvjetima na cesti i poštuju upute policije, vatrogasaca i drugih nadležnih službi.

Ujedno su zahvalili svim vatrogascima, pripadnicima Civilne zaštite, policiji, HGSS-u, Hrvatskom Crvenom križu i ostalim službama na predanom radu, kao i građanima na razumijevanju i odgovornom ponašanju.