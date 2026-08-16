Požarišta noćas bila mirna. DORH otkrio gdje je počeo veliki požar kod Omiša

Sva požarišta diljem zemlje tijekom noći bila su mirna i nije bilo novih razbuktavanja, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Vatrogasci su tijekom noći dežurali na svim požarištima, a stanje na Dinari je povoljnije pa jutros nije bilo potrebe za angažiranjem zračnih snaga.

"Sva požarišta noćas su bila mirna, nije bilo novih razbuktavanja, a vatrogasci su, naravno, na svim požarištima dežurali", rekao je Tucaković.

Tijekom dana nastavit će se sanacija požarišta, posebno onoga iznad Omiša.

"Sinoć je bilo nešto otvorene vatre, koja se tijekom noći ugasila", dodao je glavni vatrogasni zapovjednik.

DORH naložio obdukciju i DNK analizu

Državno odvjetništvo naložilo je obdukciju mrtvog tijela i DNK analizu radi utvrđivanja uzroka smrti i identiteta osobe pronađene na području Stanića kod Omiša nakon velikog požara. DORH je jučer priopćio i da je utvrđeno kako je požar krenuo iz šumskog predjela uz cestu na području Lokve Rogoznice.

Dežurna zamjenica županijske državne odvjetnice jučer je, u suradnji sa splitsko-dalmatinskom policijom te uz nazočnost inspektora za zaštitu od požara i eksplozija, provela očevid na mjestu pronalaska mrtve osobe u Maloj Luci na području Stanića, kao i na mjestu nastanka požara na području Lokve Rogoznice.

"Dežurna zamjenica naložila je obdukciju mrtvog tijela i DNK analizu radi utvrđenja uzroka smrti i identiteta nastradale osobe", naveo je DORH u priopćenju u subotu.

Splitsko-dalmatinska policija u petak je priopćila da traga za državljankom Bosne i Hercegovine Draganom Antešević, koja je nestala u četvrtak navečer u mjestu Stanići kod Omiša.

DORH je naložio i izuzimanje snimki nadzornih kamera pronađenih na čitavom području požara, snimanje cijelog opožarenog područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila, kao i poduzimanje drugih potrebnih radnji.

Utvrđeno gdje je požar počeo

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio 13. kolovoza oko 20 sati u šumskom predjelu uz cestu na području Lokve Rogoznice. Nošen vjetrom, potom se proširio prema Omišu, u perimetru dugom oko 23 kilometra i širokom oko 1,5 kilometara. Opožareno je oko tisuću hektara.

U nazočnosti kemijsko-fizikalnih vještaka Centra za kriminalistička i forenzička vještačenja "Ivan Vučetić" iz Zagreba, u subotu je nastavljen očevid na mjestu nastanka požara kako bi se utvrdio njegov uzrok. Tom prilikom uzeti su odgovarajući materijalni uzorci.

U požaru je, osim smrtno stradale osobe i 38 ozlijeđenih, izgorio veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, u suradnji s nadležnim službama policije, nastavlja provoditi mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. U tu svrhu naložit će potrebna vještačenja i provesti druge potrebne radnje, priopćio je DORH.