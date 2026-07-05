Požari u Hrvatskoj ne staju: Izgorjela obiteljska kuća, poznato što je uzrok

Iz Policijske uprave virovitičko-podravske izvijestili su kako je u petak, 3. srpnja oko 17:30, u mjestu Gornji Miholjac došlo je do požara obiteljske kuće koju koristi 46-godišnjak s obitelji.

Provedenim očevidom utvrđeno je kako je do požara došlo u prostoru radionice, a uzrokovan je kratkim spojem na ćelijama unutar akumulatora te taljenjem i zapaljenjem vanjskog dijela akumulatora.

Nakon toga, uslijedilo je širenje požara na namještaj, cijelu prostoriju, strop i krovište objekta.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci koji su ugasili požar.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, dok će iznos materijalne štete biti naknadno utvrđen.