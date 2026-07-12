POŽARI U DALMACIJI Evo gdje su požari ugašeni, a gdje borba još traje

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama, u navedenom razdoblju zabilježeno je 145 vatrogasnih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 247 vatrogasnih organizacija s ukupno 1024 vatrogasca i 353 vatrogasna vozila. Ukupna opožarena površina raslinja iznosi 652 ha.

Na području Zadarske županije ugašen je požar otvorenog prostora na području mjesta Sali na Dugom otoku, za koji je dojava zaprimljena 10. srpnja u 00:11 sati. Požar je ugašen 11. srpnja u 13:17 sati.



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Istoga dana u 19:23 sata zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Parka prirode Telašćica. Požarom je bilo zahvaćeno 0,5 hektara borove šume. U gašenju je sudjelovalo 12 vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz DVD-a Sali te dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802. Požar je lokaliziran, a tijekom noći organizirano je dežurstvo i osiguranje požarišta.

Na području Šibensko-kninske županije jučer poslijepodne zabilježena su dva požara otvorenog prostora. Požar kod Vodica, za koji je dojava zaprimljena u 17:04 sata, zahvatio je 900 četvornih metara trave i niskog raslinja. Na intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Vodice te DVD-ova Zaton, Tisno, Pirovac i Vodice, kao i jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415. Jedan vatrogasac zadobio je lakše tjelesne ozljede te je zbrinut od strane hitne medicinske službe. Požar je ugašen u 19:13 sati.

Na požaru otvorenog prostora kod Grebaštice, za koji je dojava zaprimljena u 14:24 sata, opožareno je oko 100 hektara trave, niskog raslinja i makije. U gašenju je sudjelovao 71 vatrogasac s 26 vatrogasnih vozila iz JVP-a Šibenik i Vodice, IVP-a Šibenik te DVD-ova Bilice, Brodarica-Krapanj, Zablaće, Rogoznica, Perković, Primošten, Grebaštica, Zaton i Šibenik. Iz zraka su djelovala dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i pet Air Tractora AT-802. Požar je lokaliziran danas u 5:06 sati.

Na području Splitsko-dalmatinske županije jučer u 11:09 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području uvale Lovrečina na otoku Braču. Požarom su bili zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma. U gašenju je sudjelovalo pet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz DVD-a Supetar te jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802 koji je bio angažiran na protupožarnom izviđanju. Požar je ugašen u 12:40 sati.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije i dalje je aktivan požar otvorenog prostora kod Blata na otoku Korčuli, za koji je dojava zaprimljena 11. srpnja u 14:54 sati. Požarom je zahvaćeno oko 550 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume. Na intervenciji sudjeluje 186 vatrogasaca s 48 vatrogasnih vozila iz Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik, javnih vatrogasnih postrojbi Dubrovački vatrogasci, Dubrovačko primorje, Konavle i Metković te dobrovoljnih vatrogasnih društava Korčula, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka, Orebić, Putnikovići, Kuna, Župa dubrovačka i Čilipi. Tijekom jučerašnjeg dana u gašenju su sudjelovala četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802. Jedan vatrogasac zadobio je lakše tjelesne ozljede te je zbrinut od strane hitne medicinske službe.

Tijekom noći, temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, na Korčulu su upućene dodatne snage Vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba, ukupno 134 vatrogasca s 40 vatrogasnih vozila. Zbog povoljnijeg stanja na požarištu dio snaga iz Koprivničko-križevačke županije ostat će u pripravnosti u Vučevici, gdje se nalazi 50 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila. Požar je i dalje aktivan.

Stanje na požarištu na otoku Korčuli je stabilno. Vatrogasci su se tijekom cijele noći borili s vatrom i zaustavili njezino širenje, a situaciju su dodatno olakšali povoljni vremenski uvjeti. Objekti nisu bili ugroženi.

- Stanje na požarištu na otoku Korčuli je stabilno. Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrom i zaustavili širenje požara. Situaciju su olakšali i povoljni vremenski uvjeti. Objekti nisu bili ugroženi. Jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen i zbrinuli su ga djelatnici hitne medicinske službe. Na terenu je 186 vatrogasaca s 48 vozila iz VZŽ Dubrovačko-neretvanske. Na Korčulu dolaze 134 vatrogasca s 40 vozila iz unutrašnjosti koji će nakon kratkog odmora biti raspoređeni na požarište i zamijeniti lokalne vatrogasne snage. Zatraženo je angažiranje dva protupožarna zrakoplova CL-415 na požarište na Korčulu, međutim, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta zrakoplovi još nisu krenuli na požarište. Situacija je dobra i na području Grebaštice, kao i na drugim požarištima - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te zahvalio svim vatrogascima i posadama protupožarnih zrakoplova na njihovom angažmanu.