Požari u BiH ne posustaju, dim prekrio Dalmaciju: "Užasno je, kuhamo se"

Zbog požara koji i dalje bukte u Bosni i Hercegovini velik dio Dalmacije i danas je prekriven dimom. Ipak, iz splitskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo poručuju kako je kvaliteta zraka znatno bolja nego jučer te je trenutačno zadovoljavajuća.

Imotski je jutros izgledao kao da ga je prekrila gusta magla, no riječ je zapravo o dimu koji se s požarišta u susjednoj BiH proširio preko velikog dijela Dalmacije. Zadimljenost je vidljiva i u Splitu.

Građani kažu kako se posljedice požara itekako osjećaju.

„Užasno je. Smrad, toplina se zadržava, kuhamo se“, kazao je jedan Splićanin za RTL.

„Danas je malo bolje, ali jučer je bilo nesnosno“, komentirala je Splićanka.

Posebno su zabrinuti stanovnici područja u blizini granice.

„Vjetar donosi sve“, kažu građani, dok drugi dodaju: „Ne možemo ostati ravnodušni. Ako kanaderi ne ugase, bit će problem.“

Hrvatski kanaderi i dalje pomažu

Borba s velikim požarima u Bosni i Hercegovini u međuvremenu se nastavlja, a tamošnjim vatrogascima i danas pomažu hrvatske zračne snage.

Na požarištima uglavnom gori nisko raslinje, dok gusta zadimljenost dodatno otežava gašenje. U pomoć su ponovno upućene dvije posade hrvatskih kanadera.

Najteža situacija je na području Tomislavgrada, gdje plamen na pojedinim mjestima doseže visinu i do deset metara. Vatrogasci se na terenu prilagođavaju situaciji i različitim dijelovima požarišta.

„Na svakom mjestu potrebna je drugačija tehnika. Snađemo se“, poručuju vatrogasci.

Više pogledajte u prilogu.