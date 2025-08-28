Požari, tehničke intervencije i uklanjanje opasnosti: Mirniji dan za vatrogasce u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Vatrogasne postrojbe u Splitsko-dalmatinskoj županiji imale su niz intervencija u protekla 24 sata, no većina događaja prošla je bez većih posljedica. Najznačajniji požar, onaj na Šolti, konačno je ugašen u srijedu ujutro.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita zabilježila je dvije tehničke intervencije – osiguranje slijetanja helikoptera u 7:05 sati te uklanjanje grana u Lori sat vremena kasnije. U obje intervencije sudjelovalo je po jedno vozilo i tri vatrogasca.

Na otoku Šolti vatrogasci su se tri dana borili s požarom kod Gornje Krušice. Tijekom utorka požar je stavljen pod kontrolu, a u noći na srijedu na požarištu su dežurali pripadnici DVD-a Šolta. U četvrtak ujutro požar je u potpunosti ugašen.

Županijski vatrogasni operativni centar izvijestio je i o nizu manjih intervencija:

u Sinju su vatrogasci uklanjali gnijezda stršljena,

u Kotlenicama je ugašen požar na divljem deponiju,

u Podbablju je planula kuhinja obiteljske kuće,

kod Gornjeg Humca gorjela je trava i nisko raslinje, opožareno je oko 3000 četvornih metara,

u Trogiru je pružena ispomoć Hitnoj medicinskoj službi,

u Postirama je uklonjeno stablo s prometnice,

a u Kaštel Novom lokaliziran je požar na kući koji je ugašen oko 21 sat.

Vatrogasci ističu kako su sve intervencije odrađene pravodobno i uspješno, čime su spriječene veće materijalne štete i ugroze za stanovništvo.