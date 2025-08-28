Požari, tehničke intervencije i uklanjanje opasnosti: Mirniji dan za vatrogasce u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Vatrogasne postrojbe u Splitsko-dalmatinskoj županiji imale su niz intervencija u protekla 24 sata, no većina događaja prošla je bez većih posljedica. Najznačajniji požar, onaj na Šolti, konačno je ugašen u srijedu ujutro.
Javna vatrogasna postrojba Grada Splita zabilježila je dvije tehničke intervencije – osiguranje slijetanja helikoptera u 7:05 sati te uklanjanje grana u Lori sat vremena kasnije. U obje intervencije sudjelovalo je po jedno vozilo i tri vatrogasca.
Na otoku Šolti vatrogasci su se tri dana borili s požarom kod Gornje Krušice. Tijekom utorka požar je stavljen pod kontrolu, a u noći na srijedu na požarištu su dežurali pripadnici DVD-a Šolta. U četvrtak ujutro požar je u potpunosti ugašen.
Županijski vatrogasni operativni centar izvijestio je i o nizu manjih intervencija:
- u Sinju su vatrogasci uklanjali gnijezda stršljena,
- u Kotlenicama je ugašen požar na divljem deponiju,
- u Podbablju je planula kuhinja obiteljske kuće,
- kod Gornjeg Humca gorjela je trava i nisko raslinje, opožareno je oko 3000 četvornih metara,
- u Trogiru je pružena ispomoć Hitnoj medicinskoj službi,
- u Postirama je uklonjeno stablo s prometnice,
- a u Kaštel Novom lokaliziran je požar na kući koji je ugašen oko 21 sat.
Vatrogasci ističu kako su sve intervencije odrađene pravodobno i uspješno, čime su spriječene veće materijalne štete i ugroze za stanovništvo.