Požari obilježili dan u Splitsko-dalmatinskoj županiji: kanader gasio vatru kod Muća, vatrogasci intervenirali i na Biokovu

Vatrogasci su tijekom posljednja 24 sata na širem splitskom području imali niz intervencija, a najveći angažman zabilježen je na požarima otvorenog prostora u Muću, na Biokovu i u Makarskoj.

Najzahtjevnija intervencija dogodila se u mjestu Borovača na području Muća, gdje je u 6.30 sati planuo požar borove šume i raslinja. U gašenju su sudjelovali pripadnici DVD-a Muć s tri vozila i deset vatrogasaca, uz pomoć jednog kanadera. Vatra je zahvatila oko dva hektara borove i hrastove šume te makije. Požar je lokaliziran u 13 sati, a u potpunosti ugašen u 23 sata.

Manji požar otvorenog prostora izbio je u 17.15 sati u Vrbi, gdje je izgorjelo oko 200 četvornih metara trave i raslinja. Vatrogasci DVD-a Muć ugasili su vatru za svega petnaestak minuta.

U večernjim satima požar je izbio i na području Gornjih Igrana na Biokovu. Na teren su izašle vatrogasne snage iz Brela, Baške Vode, Makarske, Tučepa i Podgore. Zbog izrazito nepristupačnog terena odlučeno je da se požarište nadzire ophodnjama, osobito nakon pogoršanja vremenskih prilika.

Nova intervencija uslijedila je u 22.31 sat na makarskoj Osejavi, gdje je gorjela borova šuma. Na gašenju je sudjelovalo sedam vatrogasnih postrojbi s operativnog područja Makarske, ukupno 16 vozila i 49 vatrogasaca. Izgorjelo je oko 200 četvornih metara guste borove šume, a požar je vrlo brzo stavljen pod nadzor, lokaliziran u 22.39 sati i ugašen nekoliko minuta iza ponoći.

Vatrogasci su intervenirali i u Segetu Gornjem, gdje je u kamenolomu planula trafostanica. Na putu prema intervenciji uočili su i manji šumski požar u začetku koji su odmah ugasili, dok je požar trafostanice lokaliziran nešto više od dvadeset minuta nakon dojave.

Na području Splita zabilježeno je nekoliko tehničkih intervencija. Javna vatrogasna postrojba Grada Splita sudjelovala je u punjenju spremnika za stabilizaciju bine u Parku mladeži te osiguravanju predstave u sklopu Splitskog ljeta na Marjanu, kod crkvice sv. Jere.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Split interveniralo je zbog otvaranja stana i zatvaranja vode u Razmilovićevoj ulici, dok su vatrogasci DVD-a Slatine gasili požar dovodnog kabela i električnog ormarića na Zvonimirovoj obali, zajedno s djelatnicima HEP-a.

Osim toga, pripadnici JVP-a Imotski u Donjem Prološcu ispumpavali su vodu iz obiteljske kuće nakon dojave o prodoru vode.