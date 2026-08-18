Požari na priobalju: Dinara i dalje gori, ugašeni svi požari u Zadarskoj županiji

Požari na više lokacija duž hrvatskog priobalja i dalje zahtijevaju angažman vatrogasnih snaga, dok su požari koji su proteklih dana izbili na području Zadarske županije ugašeni, izvijestila je u utorak ujutro Hrvatska vatrogasna zajednica.

I dalje je aktivan požar na području Dinare, koji je 14. kolovoza putem sustava videonadzora uočio Županijski vatrogasni operativni centar Šibensko-kninske županije. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i šumu.

Tijekom ponedjeljka na požarištu je bilo 13 vatrogasaca s devet vozila iz IVP-a Šibenik, JVP-a Knin i DVD-a Knin. U gašenju su sudjelovale i snažne zračne snage – četiri Canadaira CL-415 te dva Air Tractora AT-802 FireBoss.

Dežurstva na Braču i omiškom području

Vatrogasci DVD-a Pučišća tijekom dana i noći nastavili su dežurati na požarištu na Braču, gdje je požar izbio 13. kolovoza. Izgorjelo je 292 hektara trave, niskog raslinja i borove šume.

Nastavlja se i posao na području Omiša i Lokve Rogoznice. Vatrogasci Operativnog područja Omiš tijekom ponedjeljka i noći na utorak sanirali su požarište i dežurali na terenu.

Na tom području djelovao je i Air Tractor AT-802 koji se nalazio u protupožarnom izviđanju te je obavio nekoliko bacanja vode.

Na Pelješcu izgorjelo 500 hektara

Požar koji je 14. kolovoza izbio na Pelješcu nalazi se pod nadzorom vatrogasaca. Ondje je izgorjelo oko 500 hektara trave, niskog raslinja i borove šume.

Vatrogasci su nastavili sanirati teren i dežurati, no na jednom dijelu požarišta došlo je do ponovne aktivacije vatre. Zbog toga je u pomoć upućen jedan Canadair CL-415.

Dobre vijesti stižu iz Zadarske županije. Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da su u utorak, 18. kolovoza, ugašeni požari na području Dugog otoka kod Savra, Ninskih Stanova, općine Galovac te Jovića kod Ražanca.

Vatrogasci ponovno upozoravaju građane

Zbog vremenskih prilika koje pogoduju nastanku i brzom širenju požara raslinja, iz Hrvatske vatrogasne zajednice ponovno pozivaju građane i turiste na poseban oprez.

Podsjećaju da je zabranjeno paljenje vatre u prirodi, a građane upozoravaju i da se ne približavaju požarištima kako bi fotografirali ili snimali požare. Time, ističu, ugrožavaju vlastitu sigurnost, ali i mogu otežati rad vatrogasaca i drugih žurnih službi.

U slučaju izbijanja požara potrebno je odmah nazvati vatrogasce na broj 193.