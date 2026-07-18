Požari na Hvaru, u Kaštelima i Gornjim Vinjanima: Gorjeli raslinje, otpad i trafostanica

Splitski i županijski vatrogasci tijekom protekla 24 sata intervenirali su zbog požara, tehničkih intervencija i osiguranja kulturnog događaja.

Najviše vatrogasaca angažirano je nakon dojave o požaru na području Staroga Grada na Hvaru. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, dojava iz Staroga Grada zaprimljena je u petak u 21:15. Na intervenciju je izašlo deset pripadnika DVD-a Stari Grad s četiri vozila. U izvješću nisu navedeni detalji o mjestu i razmjerima požara.

Vatrogasci su intervenirali i u Kaštelima. U Kaštel Starom je u 16:53 izbio manji požar otpada, koji su gasila tri vatrogasca DVD-a Kaštela s jednim vozilom. Nekoliko sati poslije, u 20:46, u Kaštel Novom planula je trava i nisko raslinje. Izgorjela je površina od približno 400 četvornih metara, a na teren je izašlo šest vatrogasaca s dva vozila.

Javna vatrogasna postrojba Imotski intervenirala je u 9:40 zbog požara na trafostanici u Gornjim Vinjanima. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom. Imotski vatrogasci poslani su i u Runović, gdje su u poslijepodnevnim satima otvarali vrata kuće.

Slična tehnička intervencija zabilježena je u Marini. Trojica vatrogasaca DVD-a Marina ondje su u 8:20 intervenirala zbog potrebe za otvaranjem vrata na kući.

Na području Splita vatrogasci su nešto poslije 14 sati uklanjali granu koja je ometala ulaz na parkiralište u Plinarskoj ulici. U intervenciji su sudjelovali pripadnici JVP-a Split i DVD-a Split, ukupno s dva vozila i pet vatrogasaca.

Splitski profesionalni vatrogasci navečer su osiguravali predstavu Splitskog ljeta kod crkvice svetog Jere na Marjanu, dok su u 3:20 intervenirali zbog otvaranja stana u Ulici Slobode.