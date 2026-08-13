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Požari na dalmatinskim otocima: Canadair s Brača preusmjeren na Hvar, prema Pučišćima lete Airtractori i helikopter

Helikopter prevozi vatrogasce i opremu

Protupožarne zračne snage angažirane su na više požarišta na području Splitsko-dalmatinske županije. Canadair CL-415 koji je bio angažiran na požaru na otoku Braču preusmjeren je na novo požarište na Hvaru, u predjelu uvale Vira. Istodobno se dodatne zračne snage upućuju prema Pučišćima na Braču, gdje je u tijeku angažiranje još dva Airtractora AT-802.

Canadair s Brača preusmjeren na Hvar

Zbog situacije na Hvaru donesena je odluka o preusmjeravanju jednog Canadaira CL-415 s bračkog požarišta prema uvali Vira. Riječ je o još jednom požarištu koje zahtijeva intervenciju protupožarnih zračnih snaga, dok se gašenje na Braču nastavlja uz dodatna pojačanja.

Dva Airtractora stižu u pomoć kod Pučišća

Na požarište na području Pučišća dodatno se angažiraju dva protupožarna zrakoplova Airtractor AT-802.

Njihovim uključivanjem trebale bi se pojačati aktivnosti iz zraka na bračkom požarištu. Uz Airtractore, za intervenciju na Braču dodatno je angažiran i helikopter Mi-171Sh. Njegova je zadaća prijevoz vatrogasaca i potrebne opreme na područje Pučišća, čime se dodatno jačaju snage koje sudjeluju u borbi s vatrenom stihijom na otoku.

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