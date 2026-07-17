Požari kod Imotskog i Dicma: Jedan osumnjičen za podmetanje, drugi uhićen zbog pirotehnike

Policija je u dva odvojena slučaja uhitila muškarce koje sumnjiči za izazivanje požara na području Imotskog i Dicma. U jednom slučaju osumnjičenik je već predan pritvorskom nadzorniku, dok je u drugom kriminalističko istraživanje još u tijeku.

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom za kojeg postoji osnovana sumnja da je 15. srpnja u mjestu Ričice namjerno izazvao požar u kojem su izgorjeli suha trava i raslinje.

Nakon dojave o požaru na teren su izašli vatrogasci koji su brzom intervencijom lokalizirali i ugasili vatru te spriječili njezino daljnje širenje. Očevid su obavili policijski službenici uz sudjelovanje inspektora zaštite od požara, a utvrđeno je da je opožareno oko 1.200 četvornih metara površine.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 49-godišnjak otvorenim plamenom ili žarom na četiri mjesta zapalio travu. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Istodobno, policija je intervenirala i u Dicmu, gdje je u četvrtak oko 19.40 sati izbio požar na otvorenom prostoru. Prema dosadašnjim saznanjima, požar je izazvan paljenjem pirotehničkih sredstava.

Vatra je zahvatila travu i nisko raslinje, no vatrogasci su je brzo ugasili i spriječili njezino širenje.

Policijski službenici uhitili su 39-godišnjaka od kojeg su oduzeta dva pirotehnička sredstva. Nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.