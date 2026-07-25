Požari diljem Dalmacije: U Podstrani gorjela borova šuma, na Braču opožareno 11,5 hektara

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata intervenirali su na nekoliko požara otvorenog prostora. Najzahtjevnije je bilo na Braču i kod Vrgorca, gdje su nastavljene intervencije započete još 23. srpnja, dok je u kasnim večernjim satima gorjela borova šuma u Podstrani.

Požar u uvali Konopjikova na Braču zahvatio je ukupno 11,5 hektara. Riječ je o trima požarima koji su izbili u neposrednoj blizini. Zapovjednik Operativnog područja Brač u petak je izvijestio da je stanje na terenu zadovoljavajuće te da vatrogasci nastavljaju sanirati požarište.

Na intervenciji je tijekom dana bilo angažirano 27 vatrogasaca s deset vozila. Do 18.40 sati stanje na požarištu bilo je vrlo povoljno, bez izdimljavanja, a na dežurstvu su ostala trojica pripadnika DVD-a Supetar s jednim vozilom.

Vatrogasci su nastavili gasiti i požar na području Barbira, odnosno Rilića kod Vrgorca. Zbog nepristupačnog terena u gašenju je sudjelovao i kanader, uz osam pripadnika DVD-a Vrgorac s trima vozilima. Tijekom noći na požarištu su ostala dežurati trojica vatrogasaca DVD-a Vrgorac s jednim vozilom.

U Rudi je u 10.50 sati zabilježen požar trave i niskog raslinja. Na intervenciju su izišla četvorica vatrogasaca DVD-a Otok s jednim vozilom.

Najkasnija intervencija zabilježena je u Podstrani, gdje je u 21.45 sati dojavljeno da gori borova šuma u blizini hotela Eden. Na teren je upućeno ukupno 15 vatrogasaca sa šest vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Podstrana, DVD-a Žrnovnica i Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

Požar je lokaliziran već u 22.10 sati, a potpuno ugašen u 00.30 sati. Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, izgorjelo je približno 2500 četvornih metara površine.