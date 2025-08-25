Požar usred noći u Splitu!

U Splitu je u noći s nedjelje na ponedjeljak u 23:22 sata izbio požar trave u Zrinsko Frankopanskoj ulici.

Na teren je upućena Javna vatrogasna postrojba Split tri vatrogasca s jednim vozilom.

Brzom intervencijom požar je ugašen te nije bilo opasnosti za objekte niti ozlijeđenih osoba.

Dan pun intervencija za splitske vatrogasce

Već u 13:05 sati oglasio se vatrodojavni alarm u Starčevićevoj ulici, na što je upućeno jedno vozilo sa šest vatrogasaca. Nekoliko sati kasnije, u 16:32 sata, intervenirali su u Dubrovačkoj ulici gdje je bilo potrebno otvoriti zaglavljeni lift, a na terenu su bila dva vatrogasca s jednim vozilom.

U 17:26 sati stigla je dojava o mirisu dima u Stepinčevoj ulici, pa su vatrogasci obavili izvid s jednim vozilom i šest vatrogasaca.

Navečer, u 20:28 sati, uslijedila je tehnička intervencija na Branimirovoj obali u kojoj su sudjelovala tri vatrogasca.

Nedugo potom, u 21:43 sata, vatrogasci su otvorili vrata stana u Vukovarskoj ulici, također s jednim vozilom i tri vatrogasca.