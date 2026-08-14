Požar uništio sve vinograde obitelji Mimica: „Nestalo je 25 godina rada, truda i ljubavi“

Razorni požar koji je zahvatio omiško područje ostavio je teške posljedice i na brojnim poljoprivrednim gospodarstvima. Među onima koji su u vatrenoj stihiji pretrpjeli ogromnu štetu je i Vinarija Mimica, čiji su vinogradi potpuno izgorjeli.

Iz obitelji Mimica emotivnom su se porukom oglasili nakon požara, istaknuvši kako je u samo nekoliko trenutaka nestalo ono što su stvarali četvrt stoljeća.

„Neke se stvari u životu grade desetljećima, a nestanu u samo nekoliko minuta. Jučer nas je pogodio udarac koji je teško opisati riječima“, poručili su.

Navode kako su u požaru stradali svi njihovi vinogradi, zajedno s trsovima i zemljom u koje je obitelj tijekom proteklih 25 godina uložila golem trud.

„Svaki metar zemlje u koji je utkano 25 godina našeg rada, znoja, truda i ljubavi cijele obitelji – sve je nestalo u plamenu i dimu“, napisali su.

„Svi smo na sigurnom, živi i zdravi“

Unatoč velikom materijalnom gubitku, obitelj ističe kako im je u ovom trenutku najvažnije da u požaru nitko od njih nije stradao.

„Srce nam se slama dok gledamo ono što je ostalo, ali u ovoj golemoj tuzi moramo biti zahvalni na onom najvažnijem: svi smo na sigurnom, živi i zdravi. Život je spašen, a to je jedino što se ne može vratiti“, poručili su.

Posebno su zahvalili vatrogascima koji se i dalje bore na terenu, kao i prijateljima, susjedima i svima koji im se javljaju i nude pomoć.

„Vaša briga, stisak ruke i svaka topla riječ u ovom nam mračnom trenutku daju snagu da ne pokleknemo. Hvala vam svima od srca“, zaključila je obitelj Mimica.