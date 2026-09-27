Požar u Zagrebu: Vatra iz sobe zahvatila krovište kuće, jedna osoba ozlijeđena

U zagrebačkim Mlinovima u nedjelju poslijepodne izbio je požar u kući u Ulici Mlinovi 19, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Gorjela je soba na trećem katu kuće, a vatra se kroz prozor proširila i na krovište.

Požar je izbio oko 13.30 sati, a vatrogasci su nakon dojave građana izašli na teren. Izgorjela je soba površine oko 25 četvornih metara.

Vatrogasci trenutno otvaraju krovište kako bi provjerili ima li još žarišta i gase požar. Soba je ugašena. Jedna osoba je ozlijeđena. Nakon što je izašla u dvorište, zbrinula ju je Hitna medicinska pomoć, piše 24sata.