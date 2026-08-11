Požar u Vinišću: Riječ je o požaru otvorenog prostora, vatrogasci na terenu

U večernjim satima u utorak izbio je požar u Vinišću.
Kako su nam potvrdili iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC), riječ je o požaru otvorenog prostora.
Na terenu su vatrogasne službe koje rade na gašenju požara i osiguravanju opožarenog područja. U ovom trenutku nije poznato kolika je površina zahvaćena požarom, kao ni ima li ugroženih objekata.
Također, za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama ili materijalnoj šteti.
Više informacija o okolnostima izbijanja požara i stanju na terenu bit će poznato nakon završetka intervencije.
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