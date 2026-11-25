Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata imali su pet intervencija, među kojima su dva požara i tri tehničke intervencije.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u utorak u 9:18 sati zaprimljena je dojava o požaru kuhinje na trećem katu stambene zgrade na Trgu Hrvatske bratske zajednice u Splitu.

U požaru su djelomično izgorjeli printer, indukcijska ploča i kuhinjska napa. Vatrogasci su isključili električnu energiju u stanu, iznijeli indukcijsku ploču i printer te zbog velike koncentracije dima ventilirali prostor.

Na intervenciji su sudjelovala četiri vatrogasca DVD-a Split s dva vozila.

Izgorio prednji dio automobila u Kaštel Lukšiću

Požar je zabilježen i u Kaštel Lukšiću, gdje se u 7:40 sati u Ulici hrvatskih branitelja zapalio osobni automobil marke Volkswagen Polo.

U požaru je izgorio prednji dio vozila, a intervenirala su tri vatrogasca DVD-a Kaštela s jednim vozilom.

Vatrogasci intervenirali i zbog otvaranja stanova

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u 11:22 sati intervenirali su u Ulici Matice hrvatske zbog piljenja stabla.

Dvije tehničke intervencije otvaranja stanova zabilježene su u Makarskoj i Kaštel Novom. Makarski vatrogasci intervenirali su u 13:45 sati na Šetalištu dr. Franje Tuđmana, dok su pripadnici DVD-a Kaštela u 14 sati intervenirali u Ulici don Ivana Vuletina.