U Dvornikovoj ulici u Splitu večeras, u subotu, 21. studenoga, nešto nakon 19 sati izbio je manji požar u kuhinji jednog stana.

Kako su za Dalmaciju Danas potvrdili splitski vatrogasci, stanar je uspio sam ugasiti vatru prije njihova dolaska na mjesto događaja.

Nastala manja materijalna šteta

Prema informacijama vatrogasaca, u požaru je nastala tek manja materijalna šteta, a nitko nije zatražio liječničku pomoć.

Srećom, brzom reakcijom stanara spriječeno je daljnje širenje vatre, pa je cijeli događaj prošao bez težih posljedica.