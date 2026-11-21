U Dvornikovoj ulici u Splitu večeras, u subotu, 21. studenoga, nešto nakon 19 sati izbio je manji požar u kuhinji jednog stana.
Kako su za Dalmaciju Danas potvrdili splitski vatrogasci, stanar je uspio sam ugasiti vatru prije njihova dolaska na mjesto događaja.
Nastala manja materijalna šteta
Prema informacijama vatrogasaca, u požaru je nastala tek manja materijalna šteta, a nitko nije zatražio liječničku pomoć.
Srećom, brzom reakcijom stanara spriječeno je daljnje širenje vatre, pa je cijeli događaj prošao bez težih posljedica.
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