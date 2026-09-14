Požar u stambenoj zgradi u Zadru. Ima ozlijeđenih, dijete prevezeno u bolnicu

U stambenoj zgradi u Ulici Franka Lisice 2B u Zadru večeras je izbio požar.
Vatra je zahvatila stan na četvrtom katu, a iz zadarske policije potvrđeno je da ima ozlijeđenih, piše Zadarski list.
Kako doznaje Index, malo dijete prevezeno je u bolnicu. Na terenu su vatrogasci i hitna pomoć.
Intervencija u tijeku
Vatrogasne ekipe gase požar, dok timovi hitne pomoći zbrinjavaju unesrećene. Uzrok požara zasad nije poznat, kao ni točan broj ozlijeđenih osoba.
Detaljnije informacije o okolnostima nesreće bit će dostupne nakon što se intervencija završi.
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