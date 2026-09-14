Požar u stambenoj zgradi u Zadru. Ima ozlijeđenih, dijete prevezeno u bolnicu

U stambenoj zgradi u Ulici Franka Lisice 2B u Zadru večeras je izbio požar.

Vatra je zahvatila stan na četvrtom katu, a iz zadarske policije potvrđeno je da ima ozlijeđenih, piše Zadarski list.

Kako doznaje Index, malo dijete prevezeno je u bolnicu. Na terenu su vatrogasci i hitna pomoć.

Intervencija u tijeku

Vatrogasne ekipe gase požar, dok timovi hitne pomoći zbrinjavaju unesrećene. Uzrok požara zasad nije poznat, kao ni točan broj ozlijeđenih osoba.

Detaljnije informacije o okolnostima nesreće bit će dostupne nakon što se intervencija završi.