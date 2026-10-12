Požar u splitskom restoranu: Intervenirali vatrogasci s dva vozila

U posljednja 24 sata vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imali su nekoliko intervencija, a najteža je zabilježena u Slivnu kod Imotskog, gdje je u požaru potpuno izgorjela lovačka kuća.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog centra, požar lovačke kuće dimenzija 6 puta 15 metara dojavljen je u 6:49 sati. Vatra je zahvatila cijeli objekt, koji je u potpunosti izgorio.

Požar je lokaliziran u 8 sati, a potpuno ugašen u 9 sati. Na intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Imotski s tri vozila.

U Splitu gorio dimnjak restorana, osiguran prolaz zbog opasnosti od pada crijepova

Splitski vatrogasci intervenirali su i u Senjskoj ulici, gdje je u 16:33 sati izbio požar dimnjaka na ugostiteljskom objektu, odnosno restoranu. Na teren su izašla četiri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s dva vozila.

U Babinoj ulici vatrogasci su u 8:30 sati obavili tehničku intervenciju sigurnosnog ograđivanja prolaza zbog opasnosti od pada crijepova s krova derutnog objekta. U intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s dva vozila.

Ranije, u 7:19 sati, šest vatrogasaca s jednim vozilom upućeno je u Ulicu slobode nakon aktiviranja automatskog vatrodojavnog sustava. Pregledom objekta utvrđeno je da nema potrebe za daljnjim djelovanjem.