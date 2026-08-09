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Požar u Segetu Donjem: Izgorjela tri vozila, vatra zahvatila i borovu šumu

Slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok izbijanja požara

Na području Segeta Donjeg jutros je izbio požar na vozilu parkiranom ispred hotelskog smještaja, nakon čega se vatra proširila na susjedna vozila i obližnju borovu šumu.

Dojava o požaru zaprimljena je oko 9:20 sati. Vatra je najprije izbila na jednom vozilu, a potom se proširila na druga parkirana vozila.

U požaru su potpuno izgorjela tri vozila, dok su još dva djelomično oštećena. Vatra je zahvatila i oko 50 četvornih metara borove šume.

Požar je brzo ugašen te nije bilo opasnosti za ljude.

Slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok izbijanja požara.

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