Požar u Segetu Donjem: Izgorjela tri vozila, vatra zahvatila i borovu šumu

Na području Segeta Donjeg jutros je izbio požar na vozilu parkiranom ispred hotelskog smještaja, nakon čega se vatra proširila na susjedna vozila i obližnju borovu šumu.

Dojava o požaru zaprimljena je oko 9:20 sati. Vatra je najprije izbila na jednom vozilu, a potom se proširila na druga parkirana vozila.

U požaru su potpuno izgorjela tri vozila, dok su još dva djelomično oštećena. Vatra je zahvatila i oko 50 četvornih metara borove šume.

Požar je brzo ugašen te nije bilo opasnosti za ljude.

Slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok izbijanja požara.