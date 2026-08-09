Požar u Segetu Donjem: Izgorjela tri vozila, vatra zahvatila i borovu šumu

Na području Segeta Donjeg jutros je izbio požar na vozilu parkiranom ispred hotelskog smještaja, nakon čega se vatra proširila na susjedna vozila i obližnju borovu šumu.
Dojava o požaru zaprimljena je oko 9:20 sati. Vatra je najprije izbila na jednom vozilu, a potom se proširila na druga parkirana vozila.
U požaru su potpuno izgorjela tri vozila, dok su još dva djelomično oštećena. Vatra je zahvatila i oko 50 četvornih metara borove šume.
Požar je brzo ugašen te nije bilo opasnosti za ljude.
Slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok izbijanja požara.
Moja reakcija na članak je...
0
0
5
0
0
16
7