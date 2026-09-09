Požar u Petrokemiji Kutina lokaliziran: Na terenu bilo 30 vatrogasaca s 15 vozila

Požar koji je u poslijepodnevnim satima izbio u pogonu Petrokemije Kutina brzo je stavljen pod kontrolu vatrogasaca. Zahvatio je transportnu traku u krugu tvornice, a lokaliziran je u 16:45 sati.

Dojava o požaru zaprimljena je u 15:09. Na gašenju je bilo angažirano 30 vatrogasaca s 15 vozila iz profesionalnih i javnih vatrogasnih postrojbi Petrokemije Kutina, Kutine, Siska, Novske i Garešnice te DVD-ova Stružec i Lipovljani.

Dodatne snage bile su u pripravnosti u Vatrogasnoj postrojbi Kutina. Riječ je o 26 vatrogasaca sa sedam vozila s područja Sisačko-moslavačke županije te deset vatrogasaca s tri vozila iz JVP-ova Daruvar i Čazma.

Požar je lokaliziran u 16:45, a u tijeku su saniranje i raščišćavanje požarišta. Podaci o eventualno ozlijeđenima i nastaloj materijalnoj šteti zasad nisu objavljeni.