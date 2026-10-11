Požar u kod Imotskog: Unatoč kiši, potpuno izgorjela lovačka kuća, intervenirali vatrogasci

Unatoč kiši koja pada na području Imotske krajine, u nedjelju ujutro izbio je novi požar. Ovoga puta vatrena stihija zahvatila je veliku lovačku kuću iznad Slivna, koja je u potpunosti izgorjela. Dojavu o požaru imotski vatrogasci zaprimili su oko 6:50 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućena tri vatrogasna vozila s ukupno pet vatrogasaca.

Objekt potpuno uništen, policija utvrđuje uzrok požara

Iako su vatrogasci brzo reagirali, požar je prouzročio veliku štetu. Prema informacijama iz Javne vatrogasne postrojbe Imotski, lovačka kuća u potpunosti je izgorjela. Na požarištu se provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti izbijanja vatre. Uzrok požara zasad nije poznat, a utvrđuju ga djelatnici Postaje granične policije Imotski.