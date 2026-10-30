VIDEO Požar u Donjem Sitnom! Vatra zahvatila automobil, a potom se proširila na borovu šumu: Na terenu vatrogasci

U Donjem Sitnom, na širem splitskom području, večeras je izbio požar koji je najprije zahvatio vozilo, a potom se proširio na okolnu borovinu.

Kako doznajemo od Županijskog vatrogasnog operativnog centra Splitsko-dalmatinske županije (ŽVOC), požar je izbio oko 18:53 sati, nakon čega je pokrenuta vatrogasna intervencija.

Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žrnovnica, koji rade na suzbijanju i gašenju vatre. Intervencija je još uvijek u tijeku, no prema dostupnim informacijama, ne očekuju se veći problemi s obuzdavanjem požara.

Više informacija o uzroku izbijanja vatre i eventualnoj materijalnoj šteti bit će poznato naknadno.