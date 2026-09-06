Požar u Donjem Sitnom, kroz Žrnovnicu odjekivale vatrogasne sirene

U poslijepodnevnim satima iz smjera Donjeg Sitnog nadvio se gust dim, a područjem Žrnovnice počele su odjekivati vatrogasne sirene. Prema prvim informacijama s terena, došlo je do izbijanja požara na području Donjeg Sitnog.

Dim je vidljiv iz šireg područja Žrnovnice, a prizor je odmah izazvao zabrinutost među mještanima.

Vatrogasne snage upućene su prema lokaciji kako bi stavile vatru pod nadzor i spriječile njezino daljnje širenje. Za sada nema službenih informacija o tome kolika je površina zahvaćena požarom.

Mještani zasad s oprezom prate situaciju, dok se s terena očekuju konkretnije informacije o razmjerima požara i angažiranim vatrogasnim snagama.

Više informacija bit će poznato nakon što nadležne službe potvrde stanje na požarištu.