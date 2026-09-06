Close Menu

Požar u Donjem Sitnom, kroz Žrnovnicu odjekivale vatrogasne sirene

Novi požar na splitskom području
pozar donje sitno

U poslijepodnevnim satima iz smjera Donjeg Sitnog nadvio se gust dim, a područjem Žrnovnice počele su odjekivati vatrogasne sirene. Prema prvim informacijama s terena, došlo je do izbijanja požara na području Donjeg Sitnog.

Dim je vidljiv iz šireg područja Žrnovnice, a prizor je odmah izazvao zabrinutost među mještanima.

Vatrogasne snage upućene su prema lokaciji kako bi stavile vatru pod nadzor i spriječile njezino daljnje širenje. Za sada nema službenih informacija o tome kolika je površina zahvaćena požarom.

Mještani zasad s oprezom prate situaciju, dok se s terena očekuju konkretnije informacije o razmjerima požara i angažiranim vatrogasnim snagama.

Više informacija bit će poznato nakon što nadležne službe potvrde stanje na požarištu.

pozar sitno donje domagoj ugrina
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
2
Nice
0
What?
3
Laž
3
Sad
10
Mad
28