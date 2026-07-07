Požar u Dalmaciji gasi se i iz zraka: Kanader nad močvarnim područjem, vatrogasci na teško pristupačnom terenu

Na području Metkovića jutros je izbio požar trstike u močvarnom području prirodnog rezervata. Dojava o požaru zaprimljena je u 6 sati, a gašenje je i dalje u tijeku.
Na terenu su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Metković, dok iz zraka djeluje jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, još jedan Canadair je u dolasku.
Gašenje otežava nepristupačan teren
Požar se širi na iznimno zahtjevnom području, što vatrogascima znatno otežava posao.
"Požar je izbio na teško pristupačnom močvarnom terenu, gdje je iznimno otežano kretanje i pješacima i brodicama. Požarište nadziremo i gasimo na mjestima gdje vatrogasci mogu pristupiti, dok protupožarni zrakoplovi djeluju iz zraka. U pripravnost smo stavili i okolna dobrovoljna vatrogasna društva", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
U pripravnosti i okolni DVD-ovi
Zbog konfiguracije terena i otežanog pristupa, vatrogasci požarište nadziru i gase ondje gdje je to moguće, dok ključnu ulogu u gašenju imaju zračne snage. Okolna dobrovoljna vatrogasna društva stavljena su u pripravnost, a situacija na terenu se prati.