Požar u centru Splita: Gori ugostiteljski objekt na Obali Lazareta, vatrogasci na terenu

U večernjim satima izbio je požar na Obali Lazareta u Splitu. Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila ugostiteljski objekt, a neslužbeno doznajemo da je riječ o Roof 68 Rooftop Baru Split.

"Nešto dimi iz Roof 68, cijela Riva je pod dimom", kažu nam čitatelji.

"Zvučalo je kao da je nešto eksplodiralo", kaže svjedok.

Prema neslužbenim informacijama, požar je nastao u kuhinji objekta.

Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasne snage koje gase požar i nastoje spriječiti njegovo širenje.

Za sada nema službenih informacija o uzroku požara niti o eventualno ozlijeđenim osobama.

Više informacija bit će poznato nakon završetka intervencije i očevida.