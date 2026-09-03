Požar u Aržanu gase tri vatrogasna društva, pogledajte akciju dvaju kanadera

Danas u 12 sati i 30 minuta izbio je požar otvorenog prostora u Aržanu.

Kako je za Dalmaciju Danas kazao zapovjednim DVD-a Lovreć, Frano Jelić, požar gase pripadnici triju društava: JVP Imotski, DVD Lovreć i DVD Trilj. Ukupno 20 vatrogasaca i 8 vozila.

"U pomoć su nam stigla dva kanadera koja su izbacila osam vodenih bombi. Požar je lokalizira u 15 sati i 30 minuta.

Gorjeli su trava, nisko raslinje i nešto hrastove šume, opožarena površina je do 10 hektara", otkriva Jelić.

Zemaljska snage sada saniraju požarište.