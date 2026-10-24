Požar stana u Splitu: Na teren izašlo 10 vatrogasaca s tri vozila

U Splitu je izbio požar u stanu koji se nalazi u obiteljskoj kući u Ulici Ivana Gudelja.

Prema prvim informacijama, na intervenciju su upućena tri vatrogasna vozila i deset vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split.

Za sada nisu poznate okolnosti izbijanja požara, kao ni razmjeri nastale materijalne štete.

Također, zasad nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama.

Više detalja o požaru i njegovim posljedicama očekuje se nakon intervencije vatrogasaca.