Požar progutao brodicu kod Visa: Tri osobe spašene, imamo fotografije

U noći sa srijede na četvrtak, oko 2 sata iza ponoći, u blizini otoka Sveti Andrija, u uvali Slatina, izbio je požar na brodici na kojoj su se nalazile tri osobe.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, osobe su na vrijeme napustile brod te u ovom događaju nisu ozlijeđene. Na mjesto događaja izašli su vatrogasci s Visa, a oko 4 sata plovilo je potonulo.

Iz DVD-a Komiža navode kako su dojavu o požaru jahte zaprimili u 2:04 sati. Po dolasku na intervenciju zatekli su jahtu dugu oko 11 metara potpuno zahvaćenu vatrom. Unatoč pokušajima gašenja, plovilo se više nije moglo spasiti te je u potpunosti izgorjelo.

Sreća u nesreći bila je što je jedna osoba s jahte tijekom noći primijetila požar na krmenom dijelu plovila. Budući da je jahta bila privezana uz drugo plovilo, svi članovi posade uspjeli su se na vrijeme prebaciti na njega i sigurno udaljiti od požara.

Drugo plovilo pritom je pretrpjelo manja oštećenja, a zahvaljujući kamenitoj obali nije postojala veća opasnost od širenja vatre na otok.

Na intervenciji je sudjelovalo pet članova DVD-a Komiža s jednim vatrogasnim brodom i jednim vozilom. Požar je ugašen pomoću pumpe i mora, a vatrogasci su se u postrojbu vratili jutros oko 6 sati.