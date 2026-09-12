Požar otvorenog prostora u Starogradskom polju, intervenirali vatrogasci iz Starog Grada i Jelse

Danas oko 13:50 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Starogradskog polja u Starom Gradu na otoku Hvaru.

Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Stari Grad s dva vozila i četiri vatrogasca, dok su im se u gašenju pridružili i pripadnici DVD-a Jelsa s jednim vozilom i četiri vatrogasca.

Zahvaljujući intervenciji vatrogasnih snaga, požar je lokaliziran.

Prema zasad dostupnim informacijama, nema podataka o ozlijeđenim osobama. O uzroku izbijanja požara i eventualnoj materijalnoj šteti bit će poznato više nakon očevida.