Požar ostavio velike posljedice u Dalmatinskoj zagori, evo koliko je izgorjelo

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija, od otvaranja vrata stanova i uklanjanja stabla s prometnice do gašenja požara otvorenog prostora. Posebno zahtjevna bila je višednevna intervencija na području Donjeg Prološca, gdje je vatra zahvatila 25 hektara borove šume.

Prema izvješću vatrogasaca, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split u dva su navrata intervenirali zbog potrebe za otvaranjem vrata stanova.

Prva intervencija zabilježena je u 9.44 sati u Makarskoj ulici, gdje je na teren izašlo šest vatrogasaca s jednim vozilom. Nekoliko sati poslije, u 12.24, vatrogasci su pozvani u Hercegovačku ulicu, na kućni broj 133. Ondje su intervenirala trojica vatrogasaca s jednim vozilom.

Požar zahvatio 25 hektara borove šume

Najveći angažman vatrogasnih snaga zabilježen je na području Donjeg Prološca, u predjelu Brlog, gdje je požar otvorenog prostora izbio 7. listopada.

Dojava o požaru zaprimljena je u 11.59 sati, a nakon višesatne borbe s vatrom požar je istoga dana lokaliziran u 20 sati.

Prema podacima vatrogasaca, izgorjelo je približno 25 hektara borove šume.

Tijekom 8. listopada na požarištu su bile angažirane snage Javne vatrogasne postrojbe Imotski te dobrovoljnih vatrogasnih društava Imotski, Lovreć, Drvenik, Gradac i Promajna. Ukupno je sudjelovalo 26 vatrogasaca s deset vozila.

Zbog potrebe za nadzorom i sprječavanjem ponovnog rasplamsavanja vatre, tijekom noći na požarištu je ostalo 15 vatrogasaca sa šest vozila.

Situacija se postupno smirivala pa su 9. listopada u 17.30 sati angažirane snage raspuštene. Ipak, posao vatrogasaca time nije u potpunosti završen. Pripadnici JVP-a Imotski nastavljaju obilaziti opožareno područje te će prema potrebi obavljati dodatno dogašivanje.

Gorjelo i u Žeževici, stablo uklonjeno s prometnice

Vatrogasci su intervenirali i u Žeževici, gdje je u 15.55 sati prijavljen požar trave i niskog raslinja.

Vatra je zahvatila površinu od približno 1500 četvornih metara, a na teren su izašla trojica pripadnika DVD-a Zadvarje s jednim vozilom.

Još jedna intervencija zabilježena je u Krilu Jesenice. U 17.15 sati vatrogasci DVD-a Dugi Rat pozvani su zbog stabla koje je trebalo ukloniti s prometnice. U intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca s dva vozila.

Dok su intervencije u Splitu i okolici bile tehničke prirode ili vezane uz manje požare otvorenog prostora, višednevni požar u Donjem Prološcu zahtijevao je znatno veći angažman vatrogasnih snaga. Ondje se i nakon povlačenja većine ekipa nastavlja nadzor požarišta.