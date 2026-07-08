Požar nadomak Splita stavljen pod kontrolu! 15 vatrogasaca i dalje sanira opožareno područje u Kučinama

Požar koji je danas oko 12:30 izbio na području Kučina je lokaliziran, potvrdio nam je zapovjednik DVD-a Žrnovnica Tomislav Mihanović.

- Požar je lokaliziran. Trenutno se radi na sanaciji - kazao nam je Mihanović.

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Prema prvim informacijama, u požaru je izgorjelo oko 3.000 četvornih metara mlade borove šume i niskog raslinja.

Na terenu se trenutno nalazi 15 vatrogasaca s pet vozila. DVD Žrnovnica sudjeluje s tri vozila i devet vatrogasaca, Javna vatrogasna postrojba Split s jednim vozilom i tri vatrogasca, dok DVD Vranjic sudjeluje s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta kako bi spriječili mogućnost ponovnog rasplamsavanja vatre.