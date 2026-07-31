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Požar na skladištu otpada u Prgometu: Gusti dim vidi se kilometrima, angažiraju se i kanaderi

Na terenu su vatrogasne snage

U Prgometu je danas izbio požar na skladištu otpada. Gusti dim nadvio se nad područjem te je vidljiv i s velike udaljenosti.

Na terenu su vatrogasne snage iz Trogira i Kaštela koje pokušavaju staviti požar pod kontrolu, a zbog razmjera požara u tijeku je i angažiranje dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

 

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je požar izbio, kao ni kolika je zahvaćena površina.

 

Više informacija očekuje se nakon što nadležne službe dovrše prve procjene stanja na požarištu.

 

Gusti dim nad Prgometom: Izbio požar otpada

 

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