Požar na Poljudu, na terenu policija i vatrogasci

Požar je u srijedu poslijepodne izbio na stadionu Poljud u Splitu, potvrđeno je za Dalmaciju Danas iz splitske policije.

Prema prvim informacijama, požar je izbio u prostoru koji se nalazi ispod južne tribine stadiona.Policija je dojavu o požaru zaprimila oko 18.20 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućene žurne službe.

Za sada nema službenih informacija o tome što je uzrokovalo požar, kao ni o eventualnoj materijalnoj šteti. Više informacija bit će poznato nakon intervencije i utvrđivanja svih okolnosti