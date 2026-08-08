Požar na području Lećevice, na terenu dva kanadera

Na području Lećevice u subotu je izbio požar koji je zahvatio travu, makiju i miješano raslinje. Zbog teško dostupnog terena u gašenje su uključene i zračne snage.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, na požarištu djeluju dva kanadera, dok su na terenu dva vatrogasna vozila i pet vatrogasaca.

Situacija se prati, a ovisno o razvoju požara bit će donesene odluke o eventualnom angažiranju dodatnih snaga.

Prema prvim informacijama, postoji mogućnost da je požar izazvao udar groma. Točan uzrok, međutim, zasad nije službeno potvrđen.