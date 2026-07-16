Požar na području Blata pod kontrolom, vatrogasci i dalje na terenu

Požar na području Blata na Korčuli trenutačno je pod kontrolom, no još uvijek nije u potpunosti lokaliziran. Vatrogasne snage i dalje su na terenu, gdje provode aktivnosti sanacije s posebnim naglaskom na rubne dijelove požarišta kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre.

Na požarištu dežuraju vatrogasci iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije koji nastavljaju nadzirati stanje i sanirati teren na svim kritičnim lokacijama.

Iz Općine Blato apeliraju na građane da ne prilaze opožarenim područjima, ne ometaju rad žurnih službi te da se pridržavaju uputa vatrogasaca, policije i ostalih nadležnih službi. Građane su ujedno pozvali da prate isključivo službene informacije i ne šire neprovjerene vijesti.

Općina je zahvalila svim vatrogascima, pripadnicima Civilne zaštite, policiji, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS), Hrvatskom Crvenom križu, volonterima i ostalim službama na predanom radu i profesionalnosti. Zahvalu su uputili i građanima na odgovornom ponašanju, razumijevanju i suradnji tijekom proteklih dana.

O svim daljnjim okolnostima i razvoju situacije javnost će, poručuju iz Općine, biti pravovremeno obavještavana.