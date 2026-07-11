Požar na Korčuli se širi. MORH poslao Canadaire i Air Tractor u borbu s požarom

Dubrovački dnevnik javlja kako gašanje otežava snažan vjetar koji raspiruje vatru i ubrzava njezino širenje, zbog čega vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar stavili pod kontrolu.

Ministarstvo obrane izvijestilo je da su na požarište kod Blata na otoku Korčuli upućena dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

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U pomoć vatrogascima iz zraka uključen je i Air Tractor AT-802, koji je s redovitog protupožarnog izviđanja preusmjeren na gašenje požara.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) priopćili su kako su dojavu o požaru otvorenog prostora u blizini Blata zaprimili u 14.54 sati.

Na terenu su angažirane sve raspoložive vatrogasne snage s otoka Korčule, a uz dva Canadaira i Air Tractor zatražen je angažman ukupno triju protupožarnih zrakoplova CL-415 te jednog Air Tractora AT-802 kako bi se požar što prije stavio pod kontrolu.

RANIJE OBJAVLJENO

Dva požara izbila su u subotu na Korčuli nakon udara groma, na području između Blata i Smokvice. Vatrogasci su odmah izašli na teren, a zbog nepristupačnog terena u gašenje su uključeni i kanaderi.

Zbog požara je zatvorena državna cesta između Korčule i Vele Luke, a nadležne službe pozivaju građane da prate upute i izbjegavaju područje intervencije.

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage koje pokušavaju staviti požare pod kontrolu, dok zračne snage pružaju pomoć u gašenju iz zraka.

Više informacija o razmjerima požara i eventualnoj ugroženosti objekata očekuje se nakon što nadležne službe objave nove podatke.