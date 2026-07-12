Požar na Korčuli još nije pod kontrolom: Kanaderi i dalje gase, građane pozvali da ne šire glasine

Požar koji već drugi dan gori na području općina Blato i Smokvica na Korčuli još uvijek nije lokaliziran, potvrđeno je nakon zajedničkog sastanka Vatrogasnog zapovjedništva i Stožera civilne zaštite.

Sastanak je održan u nedjelju u 15:30 sati u Općini Blato, a na njemu su sudjelovali potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, glavni županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, lokalnih općina, Civilne zaštite, HGSS-a, Crvenog križa i drugih žurnih službi.

Na sastanku je potvrđeno da sve operativne snage nastavljaju intenzivne aktivnosti na svim dijelovima požarišta. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pohvalio je koordinaciju i organizaciju svih službi uključenih u gašenje požara.

Unatoč velikim naporima vatrogasaca, požar još nije stavljen pod kontrolu. Na pojedinim dijelovima požarišta i dalje je prisutno izdimljavanje, zbog čega je nužan stalan nadzor i nastavak rada svih raspoloživih snaga.

Veliku potporu zemaljskim snagama i dalje pružaju protupožarni zrakoplovi Canadair, koji djeluju na najzahtjevnijim i teško dostupnim dijelovima terena. Zapovjednici sektora dobili su nove operativne upute s ciljem što skorije lokalizacije požara.

Stožer je ponovno pozvao građane da prate isključivo službene informacije te da ne šire neprovjerene vijesti o stanju na požarištu.

Na kraju su zahvalili vatrogascima, pripadnicima Civilne zaštite, policiji, HGSS-u, Hrvatskom Crvenom križu, volonterima i svim ostalim službama koje već drugi dan sudjeluju u gašenju požara i zaštiti ljudi, imovine i prirode.