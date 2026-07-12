Požar na Korčuli i dalje prijeti: Na teren stižu nova pojačanja, čekaju se kanaderi

Požar koji već drugi dan gori na području između Blata i Smokvice na otoku Korčuli još uvijek nije stavljen pod potpunu kontrolu, iako je kiša koja je tijekom noći zahvatila opožareno područje znatno olakšala posao vatrogascima.

Na jutrošnjoj zajedničkoj sjednici Vatrogasnog zapovjedništva i Stožera civilne zaštite općina Blato i Smokvica analizirano je stanje na požarištu te je dogovoren daljnji plan gašenja i raspored operativnih snaga.

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Prema informacijama iz Općine Blato, unatoč povoljnijim vremenskim prilikama, požar je i dalje aktivan. Opožarena površina ostaje velika, a posebno zahtjevna situacija je na južnom dijelu požarišta, gdje nepristupačan teren dodatno otežava intervenciju.

Iako su oborine usporile širenje vatre, stručnjaci upozoravaju da kiša nije dovoljno natopila šumsko tlo. Vlažne su uglavnom krošnje stabala, zbog čega i dalje postoji mogućnost ponovne aktivacije požara na pojedinim lokacijama.

Kanaderi čekaju povoljnije vrijeme

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta protupožarni zrakoplovi u jutarnjim satima nisu mogli poletjeti. Njihovo uključivanje u gašenje očekuje se nakon stabilizacije vremena, kada će pružiti potporu vatrogascima, ponajprije na teško dostupnim dijelovima požarišta.

Na terenu se trenutno nalazi oko 160 vatrogasaca, a tijekom dana očekuje se dolazak dodatnih 85 pripadnika vatrogasnih snaga koji će preuzeti dio poslova na gašenju i sanaciji opožarenog područja. Općina Blato ističe kako svim operativnim snagama osigurava potrebnu logističku potporu.

Dvojica vatrogasaca lakše ozlijeđena

Tijekom zahtjevne intervencije lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca. Ozljede su zadobili radeći na izrazito nepristupačnom terenu, a iz Općine su im poželjeli brz oporavak te zahvalili na njihovoj predanosti i hrabrosti.

Državna cesta D118 ponovno je otvorena za promet, no vozačima se savjetuje dodatan oprez i prilagodba brzine uvjetima na cesti. Nadležne službe pozivaju građane da ne prilaze požarištu, da ne ometaju rad vatrogasaca i ostalih žurnih službi te da bez odobrenja ne koriste dronove, jer njihov let može ugroziti sigurnost protupožarnih zrakoplova i svih koji sudjeluju u gašenju požara.

Građanima se također preporučuje da informacije o razvoju situacije prate isključivo putem službenih izvora te da ne šire neprovjerene informacije.

Općina Blato na kraju je zahvalila vatrogascima, pripadnicima Civilne zaštite, policiji, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Hrvatskom Crvenom križu, volonterima i svim ostalim službama koje već drugi dan sudjeluju u obrani ljudi, imovine i prirode od vatrene stihije.