POŽAR NA JUGU DALMACIJE ZATVORIO DRŽAVNU CESTU Na terenu oko 60 vatrogasaca, traje velika borba s vatrom

Veliki požar koji je izbio na području brda Rujnica, iznad Podrujnice u općini Kula Norinska, i dalje stvara ozbiljne probleme. Vatra je zahvatila šumu i raslinje, a zbog požara je u večernjim satima prekinut i promet na državnoj cesti DC62 Kula Norinska – Nova Sela.

Na požarištu traje intenzivna borba s vatrenom stihijom, a kako doznaje Dalmacija Danas, angažirano je oko 60 vatrogasaca.

Oko 60 vatrogasaca na požarištu

Prema informacijama kojima raspolažemo, na terenu su vatrogasci s područja Ploča i Metkovića, kao i pripadnici okolnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz cijele doline Neretve. Vatrogasne snage raspoređene su na požarištu i nastoje spriječiti daljnje širenje požara, posebno prema naseljenim područjima.

Dalmacija Danas ranije je izvijestila da je požar izbio iznad Podrujnice, odnosno iznad Čelića, a vatra je zahvatila šumu i raslinje. Vatrogascima posao dodatno otežava nepristupačan teren. Ranije su na terenu bili pripadnici JVP-a Metković, DVD-a Metković, DVD-a Kula Norinska i DVD-a Vid, dok su tijekom večeri pristigle dodatne snage.

Prekinut promet na DC62

Zbog požara je prekinut promet na državnoj cesti DC62 na dionici Kula Norinska – Nova Sela. Riječ je o važnom prometnom pravcu na području doline Neretve, a vozačima se preporučuje da izbjegavaju navedenu dionicu i prate aktualne prometne informacije.

Glavna borba s vatrom sada je na zemlji

Dolaskom noći prestaje mogućnost djelovanja protupožarnih zrakoplova, zbog čega najveći teret gašenja ostaje na zemaljskim vatrogasnim snagama. Na području zahvaćenom požarom prevladavaju šuma, raslinje i mladi alepski bor, a riječ je o području koje je i ranije bilo pogođeno velikim požarima.