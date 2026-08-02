Požar na deponiju kod Splita još nije ugašen, na terenu 52 vatrogasca

Požar koji je u petak poslijepodne izbio na deponiju u Prgometu još uvijek nije u potpunosti ugašen, a vatrogasci i dalje rade na njegovu nadziranju i sanaciji.

Dojava o požaru zaprimljena je u petak u 17.56 sati. Prema jutrošnjim informacijama, požar se i dalje aktivno gasi, a opožarena je površina od približno dva hektara deponija.

Na intervenciji tijekom dana angažirano je ukupno 52 vatrogasca s 20 vozila. U gašenju sudjeluju pripadnici Javnih vatrogasnih postrojbi Split, Trogir i Sinj te dobrovoljnih vatrogasnih društava Slatine, Trogir, Seget Vranjica, Mladost, Gomilica, Kaštela, Zagora, Marina, Okrug, Solin, Klis i Makarska.

Vatrogasci nastavljaju s gašenjem i nadzorom požarišta kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre.