Požar na Čiovu sve ozbiljniji: Spominje se evakuacija u Okrugu Gornjem

Požar koji je u utorak poslijepodne izbio na području Čiova i dalje se širi, a zbog ugroze za stanovništvo i turiste spominje se evakuacija dijela Okruga Gornjeg.

Na terenu su brojne vatrogasne snage koje se bore s vatrenom stihijom, dok snažan vjetar otežava gašenje i pogoduje širenju požara.

Za sada nema službenih informacija o tome koliko je ljudi evakuirano niti jesu li ugroženi stambeni objekti, no situacija se ubrzano razvija.

Požar je izbio u vrijeme kada je veći dio Dalmacije zahvatila nagla promjena vremena. Nakon rekordnih temperatura uslijedilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra, što dodatno otežava intervenciju vatrogasaca.