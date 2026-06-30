Požar na Čiovu sve ozbiljniji: Spominje se evakuacija u Okrugu Gornjem

Požar koji je u utorak poslijepodne izbio na području Čiova i dalje se širi, a zbog ugroze za stanovništvo i turiste spominje se evakuacija dijela Okruga Gornjeg.
Na terenu su brojne vatrogasne snage koje se bore s vatrenom stihijom, dok snažan vjetar otežava gašenje i pogoduje širenju požara.
Za sada nema službenih informacija o tome koliko je ljudi evakuirano niti jesu li ugroženi stambeni objekti, no situacija se ubrzano razvija.
Požar je izbio u vrijeme kada je veći dio Dalmacije zahvatila nagla promjena vremena. Nakon rekordnih temperatura uslijedilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra, što dodatno otežava intervenciju vatrogasaca.
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