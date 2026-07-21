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Požar na Čiovu, gorio dio fasade zgrade

Planula razvodna kutija i dio fasade stambene zgrade

Vatrogasci DVD-a Slatine intervenirali su zbog požara koji je izbio na stambenoj zgradi u Slatinama na otoku Čiovu.

Prema prvim informacijama, gorjela je razvodna električna kutija, a vatra se proširila i na dio fasade objekta.

Na intervenciju je izašlo jedno vatrogasno vozilo s trojicom vatrogasaca, koji su požar ubrzo stavili pod nadzor.

Požar je lokaliziran, a zasad nema informacija o ozlijeđenim osobama niti o većoj materijalnoj šteti. Okolnosti izbijanja požara bit će poznate nakon očevida ili utvrđivanja uzroka.

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