Požar na Čiovu, gorio dio fasade zgrade

Vatrogasci DVD-a Slatine intervenirali su zbog požara koji je izbio na stambenoj zgradi u Slatinama na otoku Čiovu.

Prema prvim informacijama, gorjela je razvodna električna kutija, a vatra se proširila i na dio fasade objekta.

Na intervenciju je izašlo jedno vatrogasno vozilo s trojicom vatrogasaca, koji su požar ubrzo stavili pod nadzor.

Požar je lokaliziran, a zasad nema informacija o ozlijeđenim osobama niti o većoj materijalnoj šteti. Okolnosti izbijanja požara bit će poznate nakon očevida ili utvrđivanja uzroka.